مقترح نيابي بجعل الموازنة نصف سنوية من اجل تسيير شؤون الدولة المالية

2020/07/01 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن انتهت ستة أشهر من العام 2020، تعالت أصوات اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بمطالبة الحكومة إعداد موازنة نصف سنوية، وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، من أجل تسيير شؤون الدولة المالية.وقالت جريدة الصباح شبه الرسمية نقلاً عن … Readmore

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