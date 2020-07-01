ترامب غاضب حيال الصين بسبب الخسائر الفادحة التي اصابت أمريكا بسبب كورونا

2020/07/01 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن “غضب متزايد” حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة كوفيد-19 في العالم عموماً وفي بلاده خصوصاً.وكتب ترمب على تويتر “عندما أرى الجائحة تكشف وجهها المروّع حول العالم، بما في ذلك الأضرار … Readmore

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