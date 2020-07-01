ارتفاع اسعار النفط ليلامس الـ 42 دولاراً

2020/07/01 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد ان أظهرت بيانات بأن هناك هبوطاً حاداً بمخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي ليسجل برنت أكثر من 42 دولاراً.وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً حاداً … Readmore

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