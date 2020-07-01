الجهاد الإسلامي: للمقاومة الحق المطلق باستخدام كل ما تشاء لمواجهة العدو

2020/07/01 | 12:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب، الأربعاء، أن المقاومة الفلسطينية لها الحق المطلق باستخدام كل ما تشاء لمواجهة العدو وفي أي وقت تشاء وبأي شكل تشاء.وشدد شهاب في تصريح له، أن الطغيان المتواصل من العدو الصهيوني يواجه بصمود أسطوري للشعب الفلسطيني ضد سرقة العدو للأرض وقيامه بالضم الاستعماري الذي […]

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