النزاهة : شبهات تزوير واختلاس في صحة ذي قار

2020/07/01 | 12:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة،اليوم الاربعاء،عن شبهات تزويرٍ واختلاسٍ في مديريَّة صحَّة ذي قار.

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