وسائل اعلام مقربة PKK: اسقاط طائرتين تركيتين في اقليم كوردستان

2020/07/01 | 12:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وسائل اعلام مقربة من حزب العمال الكوردستاني يوم الاربعاء ان طائرتين من دون طيار سقطتا في بدلة تابعة لمحافظة دهوك.

وقالت الوسائل في انباء نشرتها اليوم ان طائرتين مسيرتين عن بعد تابعتين للقوات التركية سقطت امس في ناحية "ديرلوك" في دهوك، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول محلي في دهوك قد اكد يوم الثلاثاء، سقوط طائرة استطلاع صغيرة داخل اراضي الاقليم في حدود المحافظة.

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