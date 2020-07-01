الفلسفة كملكية عالمية للبشرية.. هل بدأت في أوروبا كما تقول الرواية السائدة؟

2020/07/01 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُدرس الفلسفة الغربية على نطاق واسع في الجامعات بشتى أنحاء العالم اليوم بوصفها “الفلسفة”، ويتم سرد نشأة الفلسفة وفق قصة متكررة تبدأ بالفيلسوف اليوناني طاليس الملطي (نحو 624-546 ق.م) ومدرسته، كما تفيد الصفحات الافتتاحية من كتاب تاريخ الفلسفة الغربية للفيلسوف … Readmore

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