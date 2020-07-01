إعادة افتتاح قصر البارون في القاهرة بعد اكتمال ترميمه

2020/07/01 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمّت إعادة افتتاح قصر البارون إمبان في القاهرة بعد أزيد من عامين من إغلاقه بسبب أشغال الترميم حيث تمكن الزوار من إعادة اكتشاف هذا المعلم المميّز في المشهد العمراني للعاصمة المصرية.وانطلقت عملية ترميم قصر البارون في العام 2017 حيث أشرفت على تنفيذها وحدة هندسة الجيش المصري وشركة المقاولون العرب، بتكلفة حوالي 175 مليون جنيه […]

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