حوار مع نعوم تشومسكي نعوم تشومسكي :كيف تقود الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية حرباً طبقية شرسة ترجمة سلمي بالحاج مبروك - سلمى بالحاج مبروك

2020/07/01 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلمى_بالحاج_مبروك حوار مع نعوم تشومسكي نعوم تشومسكي: كيف تقود الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية حرباً طبقية شرسةترجمة سلمي بالحاج مبروكمنذ الستينيات، يعتبر نعوم تشومسكي من أبرز المثقفين الرسميين المنتمين لليسار الدولي.



وقد عرف بمعارضته للحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الفيتنام، حيث أصبح تشومسكي من أكثر النقاد شراسة للسياسة الخارجية الأمريكية في الغرب، منذ ليندون جونسون حتى ريغان و ......





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