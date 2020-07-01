نصيف تهاجم كتلة “عراقيون”: تشكيلها أسلوب براغماتي لتحقيق مصالح جديدة

2020/07/01 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..هاجمت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الأربعاء، كتلة ” عراقيون” التي اعلن السيد عمار الحكيم عن تأسيسها، عادة اياه “أسلوبا براغماتيا” للحصول على المزيد من المصالح بحجة دعم الدولة .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة /, إنه “تعودنا ومنذ تأسيس العملية السياسية عند حدوث مشاكل سياسية او أزمات […]

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