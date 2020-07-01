شركة مستثمرة ترفع دعوى ضد العراق وتطالب بتعويضها أكثر من مليار دولار

2020/07/01 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قدّمت شركة "AHG" الألمانية دعوى لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID&q...





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