2020/07/01 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة في حوض زراعي شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة موضوعه قرب بستان زراعي في اطراف ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) انفجرت اثناء مرور فلاح دون اي اصابات بشرية".

واضاف أن "القوات الامنية طوقت المنطقة واستطاعت تفكيك عبوتين ناسفتين"، مبينا أن "لانفجار جاء بعد هدوء استمر اكثر من شهر في حوض زراعي شهد سلسلة احداث دامية خلال العام الجاري بسبب نشاط داعش وزيادة انفجار العبوات التي حصدت ارواح العديد من المزارعين".

ويطلق على البساتين الزراعية الكثيفة في ناحية العبارة من قبل البعض بالحوض الاخضر وهو يضم عشائر مختلفة تعيش منذ عقود طويلة فيها.

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