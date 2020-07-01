حمادة هلال:  أمي مريضة بالسرطان و ليس كورونا

2020/07/01 | 12:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عد انتشار شائعات حول إصابتها بفيروس كورونا، أضطر النجم حمادة هلال للكشف عن طبيعة مرض والدته مؤكدا إنها مصابة بالسرطان وتخضع للعلاج منذ عامين، وأن طلبه الدعاء لها مطلع الأسبوع الجاري كان بسبب تدهور حالتها الصحية.حمادة هلال ابدى تعاطفه مع كل المصابين بفيروس كورونا وطلب الدعاء لهم بالشفاء، ولكنه بنفس الوقت نفى إصابة والدته […]

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