السورجي يكشف عن عدد الجنود الاتراك المتوغلين داخل الاراضي العراقية

2020/07/01 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاربعاء، عن مشاركة اكثر من ثلاثة آلاف جندي تركي في العمليات العسكرية في شمال العراق، مبينا ان القواعد التركية في العراق تضاعف عدد جنودها واسلحتها منذ انطلاق العمليات.وقال السورجي، ان “المعلومات المتوفرة تشير الى مشاركة اكثر من ثلاثة آلاف جندي تركي في العمليات العسكرية لملاحقة […]

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