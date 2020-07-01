النزاهة تكشف عن شبهات تزوير واختلاس في مديرية صحة ذي قار

2020/07/01 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الاربعاء، عن كشف شبهات تزويرٍ واختلاسٍ في مديريَّة صحَّة ذي قار، مؤكد ضبط صكوك وأوليَّاتٍ مُزوَّرةً في مستشفى سوق الشيوخ بالمحافظة. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، في بيان، و التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت “تمكُّن الفريق الميدانيِّ المُختصِّ في مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة من […]

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