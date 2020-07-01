قتل عناصر من داعش بعملية عسكرية مشتركة جنوبي الموصل

2020/07/01 | 12:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاربعاء بمقتل عدد من عناصر داعش بعملية عسكرية عراقية مسنودة بطيران التحالف الدولي جنوبي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اربعة عناصر من داعش قتلوا بعملية عسكرية للقوات العراقية في قرية عين الجحش بناحية الشورة جنوبي الموصل".

وأضاف المصدر أن "العملية كانت بإسناد طائرات التحالف الدولي التي وجهت ضربات جوية لانفاق لداعش".

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