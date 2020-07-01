الاتحاد الاسيوي يعلن عن الدول التي تقدمت لاستضافة كأس آسيا 2027

2020/07/01 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، أنه تلقى طلبات من خمسة اتحادات وطنية من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعد نهاية الموعد النهائي لإبداء الرغبة باستضافة البطولة والمحدد لغاية 30 حزيران 2020.وذكر موقع الاتحاد الاسيوي أن “الاتحادات التي ترغب في استضافة والبطولة (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية) هي: الاتحاد الهندي لكرة […]

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