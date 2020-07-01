خبر سار لأهالي المجمعات السكنية في عاصمة اقليم كوردستان

2020/07/01 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن شروعها بتخفيض اسعار اجور الخدمات المقدمة في المجمعات السكنية.

وقال المحافظ فرصت صوفي بحسب كتاب رسمي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه كخطوة اولى وبعد دراسة موسعة ومستفيضة حددت لجنة المتابعة وتحديد الاسعار في المجمعات السكنية تسعيرة الخدمات في 9 مشاريع سكنية"، منوها الى ان باقي المشاريع والمجمعات سيتم تحديد اسعار الخدمات فيها تباعا.

وبحسب الكتاب الصادر بتاريخ 1/7/2020 فانه يتعين على ادارة المشاريع التسعة الالتزام بالقرار الصادر بتحديد التسعيرة.

واشار الكتاب الى الاماكن المشمولة بالقرار وهي: مدينة MRF، ومجموعة MRF الاستثمارية، وقرية فيتال، و رؤيا تاور، والقرية الانكليزية، و Empire World، ودريم ستي، وبارك فيو، وشقق الاسكان.

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