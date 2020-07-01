مصر تخفف قيود الإغلاق ومطار القاهرة يستقبل 38 رحلة جوية بعد توقف دام 3 أشهر

2020/07/01 | 12:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء 38 رحلة جوية، قادمة من عدة دول وذلك في أول أيام استئناف حركة الطيران المنتظم إلى المطارات المصرية بعد توقف لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر أن يغادر القاهرة على متن الرحلات الجوية قرابة 5225 ‪ راكبا […]

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