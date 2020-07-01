مستشار بارزاني يكشف عن مخطط تركي لانشاء منطقة امنة داخل العراق

2020/07/01 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف كفاح محمود المستشار الاعلامي لرئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الاربعاء، عن وجود مخطط تركي لانشاء منطقة امنة داخل الاراضي العراقية لمواجهة حزب العمال الكردستاني، مبينا ان تلك الخطوة تعد استفزازية لبغداد واربيل .وقال محمود في تصريح إن “أنقرة تسعى إلى إنشاء منطقة آمنة أو حزام يؤمن الأراضي التي تفترض أن هناك وجودا لعناصر […]

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