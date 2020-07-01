القبض على 158 شخصا بينهم متسولون ومخمورون وانتشال جثتي غريقين في بغداد

2020/07/01 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 158 شخصا بينهم متسولون ومخمورون في العاصمة.وذكرت المديرية، في بيان، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تم القبض على ١٠ اشخاص مخالفين لتعليمات حظر التجوال".وأضافت، أن قواتها "ضبطت ثلاث سيارات عليها اشارة حجز ضمن مناطق (الحرية.شارع فلسطين.اليوسفية )، فضلا عن القبض على 27 مخمورين يعترضون سبيل المارة".وأشار إلى، "القبض على 121 متسولين، إضافة إلى مفارز غواصي النجدة انتشلت جثي غريقين من داخل نهر دجلة".

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