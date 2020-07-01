إسرائيل تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

2020/07/01 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أراضيها ارتفعت خلال آخر 24 ساعة بأكثر من 850 حالة جديدة، أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.وأعلنت الوزارة صباح اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في إسرائيل أصبح 25547، بتسجيل 859 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في إسرائيل عند مستوى 320 حالة وفاة، فيما تماثل 17389 مريضا للشفاء، ولا يزال 56 مصابا في حالة خطرة، 24 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفي مؤشر مقلق آخر، تجاوزت نسبة حالات الفيروس الإيجابية من إجمالي عدد الفحوصات في اليوم الأخير عتبة الخمسة بالمائة.وتؤكد بيانات وزارة الصحة أن نحو 120 إصابة سجلت في مدينة القدس وحدها، فيما تعود 94 إصابة إلى مدينة أسدود.وتنظر الحكومة الإسرائيلية في الخيارات الإضافية المتاحة للحد من انتشار الفيروس، وذلك بعد أن عاود معدل الإصابات الجديدة الارتفاع قبل نحو شهر على خلفية تخفيف الإجراءات المفروضة لكبح جماح الجائحة.

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