النفط تعلن حصيلة العراق لشهر حزيران الماضي

2020/07/01 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الأربعاء، تصدير 84،4 مليون برميلاً بايرادات بلغت 2،8 مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (81) مليونا و( 7 ) الاف و (675) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 482) الفا و( 519 ) برميلا".

وأضاف جهاد أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليونا و( 816) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 2 ) ملايين و( 700 ) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 116 ) الف برميل".

وبين أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 33.864 ) دولارا".

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