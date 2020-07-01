كان الاولى بالعراق ان يحذو حذو ايران ويرفع دعوى قضائية دولية ضد امريكا وترامب

2020/07/01 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص بدلا من ان يكون استشهاد الجنرال قاسم سليماني، والمجاهد ابو مهدي المهندس، كسر لشوكة المقاومة الاسلامية “كما كانت تعتقد امريكا”، الا ان استشهادهما اعطى زخما اضافيا للمقاومة ليس في المنطقة، انما في جميع دول العالم وبالاخص للشعوب التي تتطلع للتحرر والعيش بكرامة.فاصبحا رضوان الله عليهما، رمزا للمقاومة الاسلامية، وهذه الرمزية […]

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