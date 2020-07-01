المالية النيابية تكشف اسباب تأخر اطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران

2020/07/01 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، أسباب تأخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران.وقال عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي، إن ” رواتب الموظفين سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الايام القادمة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية”.واضاف ان “سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة […]

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