2020/07/01 | 12:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تكشف سبب تأخر رواتب حزيران وتتوقع موعد صرفها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 12:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف سبب تأخر رواتب حزيران وتتوقع موعد صرفها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف سبب تأخر رواتب حزيران وتتوقع موعد صرفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).