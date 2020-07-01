المالية النيابية توّضح أسباب تأخر إطلاق رواتب الموظفين

2020/07/01 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حددت اللجنة المالية في مجلس النواب اسباب تاخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران.وقال عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي للوكالة الرسمية، ان ” رواتب الموظفين سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الايام القادمة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية”.واضاف ان “سبب تأخير دفع الرواتب يعود […]

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