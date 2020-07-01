2020/07/01 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه تلقى طلبات من خمسة اتحادات وطنية من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعد نهاية الموعد النهائي لإبداء الرغبة باستضافة البطولة والمحدد لغاية 30 حزيران 2020.وذكر موقع الاتحاد الاسيوي أن “الاتحادات التي ترغب في استضافة والبطولة (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية) هي: الاتحاد الهندي لكرة القدم، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن الدول التي تقدمت لاستضافة كأس آسيا 2027) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن الدول التي تقدمت لاستضافة كأس آسيا 2027) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).