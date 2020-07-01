نائب عن ذي قار: الازمة الصحية داخل المحافظة بدأت تخرج عن السيطرة

2020/07/01 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار حذر النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، اليوم الأربعاء، استمرار الفوضى الإدارية داخل المحافظة، فيما دعا اصحاب القرار إلى توظيف الجهد المالي والإداري بالشكل الصحيح لإنقاذ المحافظة من التخبطات السياسية.وقال الجابري، إن “الازمة داخل محافظة ذي قار ستبقى قائمة مالم توظف الأموال بالشكل الصحيح”، مبينا أن “الخلاف عميق وقائم بين […]

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