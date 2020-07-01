2020/07/01 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت وزارة الهجرة والمهجرين، أسباب تأخر منحة العودة، الى عدم وجود تعزيزات مالية من الجهات المعنية.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، ان وزارتها تعمل على تحسين الواقع المعيشي للأسر العائدة، من خلال توزيع المنح الخاصة بهم، وبحسب قاعدة البيانات التي اعدتها الوزارة من خلال مكاتب دائرة الفروع في بغداد والمحافظات، إلاّ أن تأخر توزيعها يعود الى عدم وجود تخصيصات مالية من الجهات المعنية، مشيرة الى أن وزارتها تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية للإسراع بصرفها للأسر العائدة، مؤكدة ان المنح ستوزع حال وصول التعزيزات المالية، لأن أزمة كورونا أثرت في الوضع الاقتصادي للبلاد.

وشددت على ضرورة المساندة الحكومية لإنهاء ملف النازحين بعودتهم الى مناطقهم الاصلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة: يجب مساندة الجهات الحكومية لإنهاء ملف النازحين وإعادتهم لمناطقهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة: يجب مساندة الجهات الحكومية لإنهاء ملف النازحين وإعادتهم لمناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).