نائبة : البرلمان لديه قناعة بصعوبة تقديم الموازنة لهذا السبب

2020/07/01 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت النائب عن اتحاد القوى العراقية العراقية زيتون الدليمي , الأربعاء , ان مجلس النواب لديه قناعة كاملة بصعوبة ارسال الموازنة للعام الجاري رغم الزمنا بتقديمها خلال ثلاثة اشهر , مبينا ان هناك أسباب عديدة لعدم ارسال الوازنة لهذا العام .وقالت الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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