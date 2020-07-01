الكشف عن أضرار الحليب الطازج

2020/07/01 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صرح علماء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس أن الحليب الطازج يضر أكثر مما ينفع.في دراسة نشرت في MedicalXpress، أكد العلماء أن الحليب الخام يوصف في كثير من الأحيان كمنتج للبكتيريا الحية والصحية.ومع ذلك، في الواقع، يحتوي على جينات مقاومة للمضادات الحيوية.وأوصى الخبراء: “إذا كنت ترغب في الاستمرار في شرب الحليب غير […]

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