2020/07/01 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، عن اجراء رئيس الوفد الكردي لبغداد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدبلوماسية بعد عودته من العاصمة الاتحادية بغداد.ونقل الموقع عن سمير هورامي المتحدث باسم طالباني ان “طالباني عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، بعد رجوعه من العاصمة الاتحادية بغداد، مع سفراء وقناصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عودته من بغداد.. طالباني يعقد سلسلة من الاجتماعات بينها السفير الاميركي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عودته من بغداد.. طالباني يعقد سلسلة من الاجتماعات بينها السفير الاميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).