2020/07/01 | 13:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير مكتب محافظ البصرة ينفي اصابته بكورونا ويؤكد اصابة احد موظفي السكرتارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مكتب محافظ البصرة ينفي اصابته بكورونا ويؤكد اصابة احد موظفي السكرتارية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مكتب محافظ البصرة ينفي اصابته بكورونا ويؤكد اصابة احد موظفي السكرتارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).