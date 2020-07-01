2020/07/01 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر في ديالى، الاربعاء (1 تموز 2020)، عن تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديالى تسجل 68 اصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ديالى تسجل 68 اصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).