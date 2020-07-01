محافظة بغداد تصدر بياناً بشأن تذبذب ساعات التجهيز بالكهرباء وتعلق على تشغيل المولدات

2020/07/01 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

اوضحت محافظة بغداد ان عمل المولدات ودورها الاساس ياتي كجهة ساندة لعمل وزارة الكهرباء لمعالجة النقص الحاصل ف...





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