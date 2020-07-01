2020/07/01 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستخدم القوات الحدودية العراقية نظام مراقبة ذكي كأداة لتأمين حدودها مع دول الجوار ومنها استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درون وكاميرات حرارية لتأمين الحدود العراقية.. التفاصيل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درون وكاميرات حرارية لتأمين الحدود العراقية.. التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).