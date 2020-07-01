2020/07/01 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تواصل طائرات العدو الصهيوني الاستطلاعية التحليق المكثف في أجواء قطاع غزة ، بعد ارسال المقاومة في قطاع غزة رسائل ضد الضم ب24 صاروخاً تجريباً صوب البحر فجر اليوم .وقالت صحيفة “يديعوت” العبرية إنه على غير العادة، خلال الليل أطلقت الأذرع المسـلحة في غزة ” المقاومة الفلسطينية” رشقة صواريخ باتجاه الغرب باتجاه البحر، ويهدف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقاومة الفلسطينية تحذر إسرائيل بـ24 صاروخاً تجريبياً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقاومة الفلسطينية تحذر إسرائيل بـ24 صاروخاً تجريبياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).