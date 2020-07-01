طبابة الحشد الشعبي تنفذ حملة تعفير في جانب الكرخ

2020/07/01 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت مديرية الطبابة في الحشد الشعبي، الأربعاء، حملة تعفير في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المفارز التابعة لمديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي نفذت حملة تعفير واسعة شملت منطقة المنصور وساحة النسور ودائرة احوال الكرخ ودائرة احوال المنصور ومديرية الجوازات في المنصور وشؤون جنسية […]

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