شركة إيرانية تصنع مكيف هواء قادر على قتل كورونا

2020/07/01 | 13:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت شركة إيرانية معرفية وباستخدام القدرات الداخلية للخبراء المحليين، من تصميم وإنتاج وتسويق مكيف هواء إيراني قادر على قتل فيروس كورونا.وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سامع” المعرفية “مهدي قلي زادة”، لوكالة “إرنا” اليوم الأربعاء، حول إنتاج مكيفات الهواء المحلية: أن هذا الجهاز وباستخدام مصباح” UVC ” يمتلك ميزة القضاء على فيروس كورونا.وأشار إلى […]

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