مساجد الإمارات تعيد فتح أبوابها للمصلين(فيديو+صور)

2020/07/01 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أدى مصلون في الإمارات، اليوم الأربعاء، أول صلاة في المساجد عقب إعادة افتتاحها إثر قرار الإغلاق الذي صدر في 16 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في الدولة للحد من انتشار وباء “كوفيد-19”.مصلون يؤدون صلاة الفجر في أبوظبي تصوير ايريك ارزازس و نجيب محمد pic.twitter.com/rIx3BHSwoT — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) […]

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