أزمة الرواتب في العراق تشتد.. مؤسسة حكومية تهدد مصرفي الرشيد والرافدين

2020/07/01 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هددت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاربعاء، مصرفي الرافدين والرشيد، باللجوء الى "الاجراءات القانونية" والمطالبة "بالتعويضات"، في حال عدم اطلاق رواتب موظفيها التي تأخرت منذ ٢٣ حزيران الماضي.

وقال الشركة، في كتاب رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها اتخذت الانذار؛ بالنظر لتكرار التأخير في اطلاق الرواتب الخاصة بموظفي الشركة الموطنة رواتبهم للشهر الثاني على التوالي على بطاقة الماستر كارد من تاريخ ١٦ حزيران ولغاية ٣٠ حزيران، خلافا للاتفاق المبرم بين الطرفين، الذي ينص على تسليم رواتب الطرف الاول بما لا يتجاوز يوم ٢٣ حزيران.

وانذرت الشركة المصرفين بوجوب الالتزام بإطلاق الرواتب بشكل عاجل وعدم التأخير في دفع الرواتب للأشهر المقبلة، مهددة باتخاذ "الاجراءات القانونية بما فيها انهاء الاتفاقية"، والمطالبة بالتعويض وتحميل المصرفين "اي مصاريف مترتبة على هذا الاخلال".

وذكرت اللجنة المالية النيابية يوم امس الثلاثاء ان السيولة المالية للحكومة لصرف رواتب الموظفين متوفرة، مستدركة أن وزارة المالية لم ترسل إيعازا للمصارف بصرف الرواتب.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لـوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة وجهت بشكل رسمي وزارة المالية بالإسراع بصرف رواتب الموظفين، إلا أننا لا نعرف سبب تأخر الوزارة بصرف رواتب الموظفين"، متوقعا صرف رواتبهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

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