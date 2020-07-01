جبهة الإنقاذ والتنمية تدعو إلى الاعتزاز بقيم ثورة العشرين

2020/07/01 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت جبهة الإنقاذ والتنمية إلى الانتصار للقيم العليا والاعتزاز بالهوية الوطنية لتكون مرتكزا تبنى من خلاله الأجيال المؤمنة بدور وطنها والمستعدة للتضحية من أجل حريته واستقلاله ونهوض شعبه.

وقالت جبهة الإنقاذ بمناسبة الذكرى المئوية لثورة العشرين التي انطلقت من الموصل وتحديدا من قضاء تلعفر لتنمو وتنتشر على الأرض العراقية من الشمال إلى الجنوب، قالت إن احترام الثورة والاعتزاز برسالتها يترافق مع الاعتزاز برموزها ودورهم وتضحيتهم فضلا عن المعاني والقيم العالية التي سطروها وهم ينطلقون بثورة وطنية أصيلة.

ورفضت جبهة الإنقاذ كل المحاولات الخائبة التي تعمل على تشويه الحقائق والنيل من رموز الثورة، كونها محاولات تفضح نفسها بنفسها وتؤكد بُعد مروجيها عن الوطن والوطنية، وتكشف الفعل القبيح للطائفية، وما تفعله في تشويه الأدوار الوطنية الأصيلة، وهي في كل الأحوال محاولات سقيمة لا تنال من الإرث الكبير للشعب العراقي الكريم.

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