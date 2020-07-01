2020/07/01 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي العبودي، أن تحالف عراقيون يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي.

وأكد العبودي، أن التحالف يسعى إلى مسك خاصرة الدولة حين تتعرض بعض القوى السياسية لتقاطعات واختلاف في وجهات النظر يؤدي الى سبات جميع الاداءات في الحياة العامة، ومن هنا يبرز دوره بالاعتدال من خلال التناغم مع القوى المؤثرة وتقريب وجهات النظر للخروج من الازمات وتحقيق الاستقرار.

وأضاف أن أهم الاهداف التي يسعى لها التحالف هو فرض سيادة القانون وارجاع هيبة الدولة واحترام القوات الامنية بجميع صنوفها والحشد الشعبي والبيشمركة.

وأشار إلى أن بعض الشخصيات المستقلة ضمن الكتل الصغيرة لا تستطيع ان تلبي طموحها دون أن يكون هنالك تحالفات والتأثير مع القوى الراكزة في داخل مجلس النواب حتى تستطيع تمرير القوانين المهمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة: تحالف عراقيون يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة: تحالف عراقيون يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).