تسجيل 16 حالة وفاة و252 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/07/01 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف مصدر طبي في ذي قار ،اليوم الاربعاء، عن تسجيل 252 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة مصابة بالفيروس.وقال مصدر محلي، ان “مختبر ذي قار المركزي سجل 252 اصابة جديدة بفيروس كورونا منذ صباح اليوم ولغاية الان”.واضاف المصدر، ان “ردهات العزل في المحافظة شهدت وفاة 16 من مصابين […]

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