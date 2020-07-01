إنخفاض أسعار صرف الدولار لهذا اليوم

2020/07/01 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، الاربعاء، في بورصة الكفاح والأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 122.550 ديناراً لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 123.000 دينار لكل 100 دولار.

سعر شراء الدولار = 122.000 دينار لكل 100 دولار.

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