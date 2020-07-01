الامن النيابية تحمل قيادتين عسكريتين مسؤولية اي خروقات في” الحدود الملتهبة”

2020/07/01 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، قيادتين عسكرتين مسؤولية اي خروقات تحدث فيما اسماها الحدود الملتهبة.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” القوات الامنية التابعة لقيادتي عمليات صلاح الدين وسامراء اللتين كانت ترابط قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة الاخيرة انسحبت وتركت فراغ كبير مع […]

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