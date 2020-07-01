2020/07/01 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عقدت لجنة اعداد مشروع اللامركزية الادارية والمالية في مجلس محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، اجتماعاً لمناقشة لخطوات النهائية لاعداد المشروع.ونقل موقع الاتحاد الوطني في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر قوله، ان “اللجنة انهت اعمالها في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين واجتمعت مع جميع مدراء الدوائر والجهات ذات العلاقة لاغناء مشروع اللامركزية الادارية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعد 122 مقترحا للاستقلال عن اربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تعد 122 مقترحا للاستقلال عن اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).