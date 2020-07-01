محافظة بغداد غاضبة.. لسنا مسؤولون عن تردي خدمة الطاقة الكهربائية

2020/07/01 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت محافظة بغداد، يوم الاربعاء، أن المولدات جهة ساندة لوزارة الكهرباء وليست مسؤولة بشكل مباشر عن تردي الطاقة الكهربائية.وقال إعلام المحافظة في بيان، إن “النقص والتذبذب بالكهرباء وقلة ساعات التجهيز من مسؤولية وزارة الكهرباء وليس للمحافظة دخل في ذلك”، مبينة ان “هذا الامر ولد ضغطا على المحافظة ووحداتها الادارية وجعل المواطنين يطالبون اصحاب المولدات […]

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