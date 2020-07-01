وزارة النقل تعلن اعادة 99 عراقياً برحلة استثنائية من المانيا

2020/07/01 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، وصول الرحلة الاستثنائية المباشرة التي نفذتها احدى طائرات اسطول الناقل الوطني القادمة من المانيا الى ارض الوطن ،مساء امس الثلاثاء.واضاف مدير عام الشركة مناف عبد المنعم ان “الرحلة خصصت لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في مدينة دوسلدورف البالغ عددهم 99 مواطناً عراقياً حيث كانت محطة الهبوط […]

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